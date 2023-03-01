نجم المغرب ينصح يوفينتوس

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رياض - احمد صلاح - نصح مهدي بن عطية، مدافع يوفنتوس السابق، مسؤولي السيدة العجوز بالتعاقد مع نجمين من المنتخب المغربي.



وأوضح بن عطية في تصريحات نقلها موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي: "بونوتشي هو واحد من اللاعبين الذين يقدمون كل شيء، لكن العمر يتقدم به أيضا".



وأضاف: "إذا كان علي أن أقدم النصيحة للنادي، فسأحثه على النظر إلى منتخب المغرب، حيث أرى الثنائي رومان سايس (مدافع بشكتاش) ونايف أكرد (وست هام يونايتد) من الأسماء التي يمكن أن تفيد يوفنتوس".



جدير بالذكر أن بن عطية سبق له ارتداء قميص يوفنتوس خلال الفترة من 2016 حتى 2019.



وخلال فترته مع البيانكونيري شارك قائد المنتخب المغربي السابق في 59 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وحصل على 17 بطاقة صفراء، وخاض 4633 دقيقة لعب.