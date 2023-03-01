انت الان تتابع خبر انشيلوتي : هذا لاعب لا يمس في ريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشار المدير الفني لريال مدريد كارلو انشيلوتي أنه أدخل لاعب لقائمة اللاعبين المفضلين لديه في الفترة الأخيرة، إذ يرى أنه "لا غنى عنه" في تركيبة الميرنجي الأساسية.



وكما قالت صحيفة "ABC" الإسبانية فإن المدرب الإيطالي بات يضع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو ضمن قائمة اللاعبين المفضلين لديه، كما يحظى بتقدير كبير من جانب زملائه في غرفة خلع الملابس.



وشارك ميليتاو (25 عاما) في 30 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 19 مواجهة في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا، إضافة ل3 لقاءات في كأس الملك.



وفي الموسم الماضي شارك ميليتاو في 50 مباراة، وكان سببا أساسيا في تتويج الريال بلقبي الليجا ودوري الأبطال.



ورغم مداورة أنشيلوتي بين الثلاثي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا وناتشو فيرنانديز، إلا أن ميليتاو ظل أساسيا ولم يفقد مكانه.



علاوة على ذلك، فقد سجل هذا الموسم 5 أهداف في 3 مسابقات، وتعد هذه الحصيلة هي الأفضل له في موسم واحد، بالتساوي مع موسم 2018-2019 مع فريقه السابق بورتو.



ويمتد عقد ميليتاو الحالي مع ريال مدريد حتى عام 2025، مع وجود رغبة من جانب الميرنجي في تمديده.



وانضم ميليتاو لصفوف ريال مدريد، في عام 2019، قادما من بورتو البرتغالي، مقابل 50 مليون يورو.