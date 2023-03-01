انت الان تتابع خبر مورينيو غاضباً : سأقاضي الحكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعل جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الوسط الرياضي في إيطاليا بعدما النار على الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام كريمونيزي، التي انتهت بخسارة الذئاب بنتيجة (2-1)، اليوم، بمنافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.



كان اللقاء قد شهد إشهار البطاقة الحمراء لمورينيو في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعد مشادة مع الحكم الرابع سيرا.



وأشار مورينيو في تصريحاته عقب اللقاء نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أنا عاطفي لكنني لست مجنونا، هناك شيء ما حدث وإلا لما كان لي رد الفعل الغاضب هذا".



وأضاف "أحتاج لمعرفة ما إذا كان بإمكاني اتخاذ إجراء قانوني ضد سيرا، حكم الساحة أعطاني البطاقة الحمراء لأن سيرا أخبره بذلك".



وتابع "الحكم الرابع لا يملك الصدق للكشف عما قاله لي، لا أريد أن أخوض في حقيقة أنه (الحكم الرابع) من مدينة تورينو، ونحن سنلعب مع يوفنتوس يوم الأحد، لقد تحدث معي بطريقة غير مبررة".



واستكمل مورينيو "أريد أن أعرف ما إذا كان هناك تسجيل صوتي لما قاله الحكم لي، إنه تحدث بطريقة غير مبررة، لقد ذهبت لغرفة الملابس الخاصة بالحكام، وسيرا نسى ما قاله لي، ربما هو قوي جدا داخل الملعب، وأنا أحترمه خارج الملعب كما لو كان يحترمني".