برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي

برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكيأعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، وسط تقارير عن عدم لحاقه بالقمة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل.

وكتب برشلونة عبر حسابه على "تويتر" أن المهاجم البولندي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وأنه سيبدأ عملية التعافي لكن دون تحديد فترة غيابه عن المباريات.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية، إلى جانب تقارير محلية أخرى، أن ليفاندوفسكي سيغيب لحوالي أسبوعين، ما يعني عدم مشاركته في ذهاب قبل نهائي كأس الملك أمام ريال، بالإضافة إلى مباراتي فالنسيا وأتلتيك بيلباو في الدوري المحلي.

وشارك المهاجم البالغ عمره "34 عاما" في خسارة برشلونة 1-صفر على ملعب ألميريا يوم الأحد، ليهدر فرصة تعزيز تصدره ويكتفي بالتقدم بسبع نقاط على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد يوم السبت.

وينصب تركيز برشلونة على الموسم المحلي بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.