اتفرج- انت الان تتابع خبر منتخب الجوجيتسو يحصد 3 مداليات في بطولة آسيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أضاف المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم الاثنين، ميداليتين برونزيتين إلى رصيده في ختام مشاركته ببطولة آسيا بنسختها السابعة، والتي أُقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وحصل على الميداليتين البرونزيتين اللاعبان: علاء الدين الخزاعي (وزن تحت 77 كغم) وعبدالرحمن أبو رميلة (وزن تحت 94 كغم).



وبهذا يكون المنتخب قد أنهى مشاركته في بطولة آسيا برصيد 3 ميداليات، حيث كانت اللاعبة يارا قاقيش، قد توجت يوم أمس بالميدالية الذهبية.