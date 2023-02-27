انت الان تتابع خبر التونسية أنس جابر في المركز الرابع عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت التونسية أنس جابر من المحافظة على المركز ال4 في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، الصادر اليوم الإثنين.



ولم تبدأ أنس، العام الجديد بصورة جيدة بسبب الإصابة التي تعرضت لها في بطولة أديلايد في يناير/كانون ثان الماضي، ما جعلها تغادر أستراليا المفتوحة مبكرا، وتخسر المركز الثاني عالميا.



في حين تراجعت الأسبوع الماضي للمركز ال4 بعد وصول الأمريكية جسيكا بيجولا لنهائي بطولة الدوحة المفتوحة، والتي لم تشارك فيها البطلة التونسية بسبب الإصابة، التي فرضت عليها الأسبوع قبل الماضي، الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة.



ولم تشارك أنس منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بأي بطولة لأسباب صحية.



وانسحبت النجمة التونسية من بطولتي الدوحة (500 نقطة)، ودبي للماسترز (1000 نقطة).



واستأنفت أنس، الأسبوع الماضي تدريباتها بصفة تدريجية، ولم تعلن بعد عن موعد عودتها لأجواء البطولات.



على صعيد متصل، لم يطرأ أي تعديل في قائمة اللاعبات ال10 الأولويات بالتصنيف العالمي.