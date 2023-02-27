انت الان تتابع خبر نجم يوفينتوس على رادار بايرن ميونخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير صحفي مصدره أيطاليا أن بايرن ميونخ الألماني ينوي الحصول على خدمات الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، الصيف المقبل.



ومن المعروف ان يوفنتوس يعاني من أزمة اقتصادية في الوقت الحالي؛ بسبب القضايا التي تورط فيها النادي، الأمر الذي يجبره على التخلص من بعض نجومه.



وكما قالت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ، قرر الانضمام لليفربول في سباق الحصول على خدمات فلاهوفيتش.



وأوضح التقرير، أن الفريق البافاري يرغب في سد الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن رحل لصفوف برشلونة، الصيف الماضي.



كان ليفربول، استقر على تدعيم صفوفه بفلاهوفيتش، الصيف المقبل، في ظل تراجع مستوى روبرتو فيرمينو، وعدم ظهور داروين نونيز بالمستوى المتوقع.



ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2026.

