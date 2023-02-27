انت الان تتابع خبر الملكي يُقاطع حفل جوائز الفيفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي ريال مدريد عن مقاطعته لحفل "ذا بيست" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية "باريس".



وكما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد غاضب من عدم وضع فينيسيوس جونيور، جناح الفريق، ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم.



وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق عن 26 مرشحا لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022، والتي ضمت في الهجوم كل من: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند ونيمار جونيور وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.



ويشعر ريال مدريد بغضب لأن فينيسيوس لعب دورا حاسما في فوز الميرنجي بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.



وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الأفضل هذا العام، ولم يضع السفر إلى باريس على جدول أعمال النادي، لذا لن يحضر كريم بنزيما وكارلو أنشيلوتي وتيبو كورتوا، رغم أنهم ينافسون على الجوائز الفردية.