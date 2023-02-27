انت الان تتابع خبر هذا ما قاله مدرب مارسيليا عن مبابي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نال كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، إشادة واسعة من مدربي طرفي مباراة فريقه مع مارسيليا، والتي انتهت بفوز باريس (3-0)، في الدوري الفرنسي.



وقال كريستوف جالتيه، مدرب "بي إس جي" في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مبابي هو بالتأكيد أفضل مهاجم في العالم".



وأضاف جالتيه أيضا عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "كيليان يتمتع بسرعة استثنائية، فهو ليس كذلك في الركض فقط، بل فنيًا وتكتيكيًا بشكل قاتل للمنافسين".



وأشار "إنه من فئة اللاعبين الذين وجدوا لكسر الأرقام القياسية. لقد بات الهداف التاريخي لسان جيرمان، ومن الواضح أنه سيتخطى تلك المرحلة".



واستطرد مدرب بي إس جي: "وجود كيليان مبابي مهم في الفريق، لأنه يمنحنا خيارات مع حلول متنوعة خاصة في عمق الهجوم أمام مرمى المنافس".



أما إيجور تودور مدرب مارسيليا، فقال عنه "مبابي لاعب من كوكب آخر".



وسجل مبابي ثنائية ساهمت في فوز فريقه على مارسيليا (3-0)، رافعا رصيده إلى 200 هدف ليكون الهداف التاريخي لفريقه متساويا مع زميله السابق، إدينسون كافاني.