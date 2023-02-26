مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الرابطة

مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الرابطةأنهى مانشستر يونايتد صيامه عن الوقوف على منصات التتويج، وأحرز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه يوم الأحد على نيوكاسل يونايتد 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.

وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.