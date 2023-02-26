ألميريا يصعق برشلونة في الليغا

ألميريا يصعق برشلونة في الليغافجر ألميريا أكبر المفاجآت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على المتصدر برشلونة بهدف دون ردّ يوم الأحد.

وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة ،بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع غريمه أتلتيكو مدريد 1 -1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة 24.