انت الان تتابع خبر بعد حبسه .. مرتضى منصور يتلقى المزيد من الصدمات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة الشباب والرياضة المصرية عبر موقعها الرسمي، بيان أكدت فيه سحب عضوية نادي الزمالك من رئيسها مرتضى منصور، بعد الحكم عليه بالسجن.

وأشار البيان الذي نُشر اليوم الأحد، ان منصور لن يتمكن من العودة لتولي منصب رئيس النادي الذي سُحبت عضويته، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.

وبدورها، أحالت وزارة الشباب والرياضة الى مجلس إدارة النادي، حتى تبدأ القيام بالإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات اختيار رئيس جديد للزمالك.

وعلى صعيد آخر، تداولت صفحات مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق حديث مرتضى منصور لحظة دخوله إلى المحكمة، قبل الحكم بسجنه، وقال "الأسود لا تخاف ولا تهاب وكل اللي ربنا كتبهولك هو اللي هيحصل".

وكشفت مصادر أمنية، امس السبت، انه تم اصطحاب رئيس نادي الزمالك من مقر المحكمة لتنفيذ فترة الحبس المقضي بها ضده، وذلك بعد ان رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به منصور على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي.