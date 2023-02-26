انت الان تتابع خبر رافينيا يدفع ثمن غضبه بعد إستبداله امام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية أسبانية أن رافينيا دياز جناح برشلونة قد دفع ثمن اعتراضه على قرار المدير الفني تشافي هيرنانديز، أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.



وكان تشافي قد استبدل رافينيا في الدقيقة 82 من المباراة، ليعترض اللاعب البرازيلي على القرار بغضب عارم.



وكما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا لم يشارك أساسيا في موقعة قادش بالليجا، لأن تشافي كان يريد الحفاظ عليه لموقعة "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد.



لكن هناك سبب آخر، حيث إن رافينيا أثناء غضبه من قرار تشافي، ركل ثلاجة المشروبات على مقاعد البدلاء، ما عرضه لإصابة قوية.



وأوضحت الصحيفة: "ركبة الساق التي ركل بها الثلاجة، ظلت تؤلمه للغاية، وشعر اللاعب بانزعاجات، لذا شارك في آخر 15 دقيقة من مباراة قادش فقط".



وختمت: "رافينيا تعلم الدرس الآن، بعد أن دفع ثمن فعلته، وإذا شعر بغضب مرة أخرى فمن الأفضل ألا يركل أي شيء تجنبا للإصابة".