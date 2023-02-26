انت الان تتابع خبر إشتباك بين ميسي و لاعب باريس سان جيرمان أثناء التدريبات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان دخل في اشتباك لفظي مع أحد لاعبي الفريق الباريسي أثناء الاستعداد لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي.