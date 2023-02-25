التعادل يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

التعادل يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكوحسم التعادل الإيجابي 1-1 موقعة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، يوم السبت في المرحلة 23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2 - 1، وقادش على رايو فاييكانو 1 - صفر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريغيز في الدقيقة 85.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا غدا الأحد.

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الثالث.