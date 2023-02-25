نابولي "يدهس" إمبولي ويعزز صدارته
عزز نابولي صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 18 نقطة بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه إمبولي بهدفي فيكتور أوسيمن وأحد لاعبي صاحب الأرض بالخطأ في مرماه يوم السبت.
وسيطر نابولي على المباراة منذ البداية، وانتزع التقدم عندما هز إسماعيلي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 17.
وأضاف أوسيمن الهدف الثاني قبل مرور نصف ساعة إذ تابع تسديدة زميله كفيتشا كفاراتسخيليا المرتدة من حارس إمبولي.
وطُرد روي ماريو مدافع نابولي بعد تدخل عنيف على فرانشيسكو كابوتو مهاجم إمبولي في الدقيقة 67.
ورفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 18 نقطة على إنتر ميلان.
وبقي إمبولي في المركز 12 وله 28 نقطة.
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