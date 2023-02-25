أرسنال يعزز صدارته بالفوز على ليستر
عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على إيفرتون 2 - صفر، وليدز يونايتد على ساوثهامبتون 1 - صفر، ووست هام على نوتنغهام فورست 4 - صفر.
ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه غابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.
ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
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