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مانشستر يونايتد يهزم برشلونة بثنائية ويتأهل

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل. مانشستر يونايتد يهزم برشلونة بثنائية ويتأهلتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل. وانتهت مباراة الذهاب من هذه الموقعة بالتعادل 2-2، ليكون الحسم امس الخميس في ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد. وتقدم برشلونة أولا عبر روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز بهدفين من توقيع البرازيليين فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.

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