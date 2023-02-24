يوفنتوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

يوفنتوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبيسجل أنخيل دي ماريا ثلاثة أهداف ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على نانت الذي لعب منقوصا بعشرة لاعبين يوم الخميس فيما بلغ الفريق الإيطالي دور الستة عشر بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

وحقق يوفنتوس التعادل 1-1 ذهابا على أرضه أمام منافسه الفرنسي مع تطلعه لمواصلة المشوار لأبعد مدى في المسابقة الأوروبية لاحياء موسمه البائس بعد خصم 15 نقطة من رصيده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب مخالفات مالية.

وضع الأرجنتيني دي ماريا فريقه يوفنتوس في المقدمة بعد خمس دقائق بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لنانت بعد 18 دقيقة عندما طُرد المدافع نيكولاس بالوا عندما استخدم ذراعه لإيقاف هدف آخر من دي ماريا. ولم يواجه دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما أي مشكلة في تحويل ركلة الجزاء الناتجة عن المخالفة لهدف.

وأكمل دي ماريا ثلاثيته قبل 12 دقيقة على النهاية عندما لعب ضربة رأس خاطفة عبرت خط المرمى قبل أن يتم دفعها بعيدا وسيتم سحب قرعة دور الـ 16 يوم الجمعة.