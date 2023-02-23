انت الان تتابع خبر انتر ميلان داخل خناقة كبيرة مع برشلونة: عاوز يخطف نجم الفريق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل فريق انتر ميلان الإيطالي في “خناقة” كبيرة مع نادي برشلونة الإسباني من أجل خطف نجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”أن فريق انتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني فرانك كيسي في الميركاتو الصيفي لدعم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الإيطالي تجهز أكثر من سيناريو لضم فرانك كيسي من أجل خطف لاعب وسط برشلونة من خلال الشراء المباشر أو من خلال صفقة تبادلية.

بروزوفيتش بديل كيسي في برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن إدار انتر ميلان تجهز اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ليكون الهدف في الصفقة التبادلية مع برشلونة من أجل الاستفادة بخدمات اللاعب فرانك كيسي.

كيسي بديل في برشلونة

وأشارت الصحيفة أن انتر ميلان لديه قناعة كبيرة بأن اللاعب فرانك كيسي لن يشارك بشكل أساسي مع برشلونة وهو الأمر الذي منحهم دفعة قوية في الدخول في مفاوضات لضم اللاعب.