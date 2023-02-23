الزمالك يفاوض مدافع الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي

الزمالك يفاوض رامي ربيعة

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجاناً بداية من الموسم الجديد.

وكشف ياسين عن دخول ناديي الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع وكيل رامي ربيعة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رامي ربيعة ليس من الخيارات الأولى لدى المدير الفني السويسري مارسيل كولر في اختياره للعناصر الدفاعية في تشكيل الأهلي.

ويخوض ربيعة فترات قليلة في المباريات وكثير ما يدفع به كولر في أخر عمر المباراة من أجل مزيد من التأمين الدفاعي لفريقه.

مصدر نقل عن أمير مرتضي منصور المضرف العام على الكرة في القلعة البيضاء، أن كل شيئ وارد في كرة القدم وفي ظل عصر الإحتراف ورامي ربيعه لاعب كبير ولكن لم يتم التواصل مع اللاعب أول وكيل أعماله من قبل .