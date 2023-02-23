انت الان تتابع خبر مديرية عمان ترفع غلتها من الذهب الى خمس ميداليات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت بطولة الطلاب ضمن دورة الأمير فيصل الأولمبية الرابعة عشرة للناشئين وتاليأ النتائج



خماسي كرة القدم: فوز ماركا على الجيزة 4-0، المفرق على العقبة 5-2، ماركا على المفرق 5-1، والجيزة على العقبة 6-2، ويلتقي غدأ ماركا مع العقبة والجيزة مع المفرق على ملاعب كلية الحسين.



كرة اليد: فوز جرش على السلط 28 – 22 واربد على الكرك 17-2 واربد على السلط 20-11 وجرش على الكرك 12- 0 ويلتقي غداَ السلط مع الكرك وجرش مع اربد في صالة تلاع العلي



الطائرة الشاطئية: فوز ماركا على الزرقاء الثانية 2-0، الطيبة والوسطية على الاغوار الجنوبية 2-0، ماركا على الطيبة والوسطية 2-1، والزرقاء الثانية على الاغوار الجنوبية 2-1، ويلتقي غدأ ماركا مع الاغوار الجنوبية، والزرقاء الثانية مع الطيبة والوسطي على ملاعب الاميرة اية.



السلة 3×3: فوز عمان على الرصيفة 15-11، اربد على البتراء 17-8، وعمان على اربد 15-14، والرصيفة على البتراء 11-1، ويلتقي غدأ عمان مع البتراء، والرصيفة مع اربد في صالة سكينة



كرة الطاولة: مسابقة الفردي الاول عيسى الشماع (عمان)، الثاني تقي انجادات (اربد)، الثالث حمزة الزغول (عجلون)، مسابقة الزوجي الاول يامين ومؤمن الجعافرة (عمان)، الثاني انس الدرويش ويوسف الكساسبة (العقبة)، الثالث عمر مهند وفيصل عزام (القويسمة)، وتوج الابطال د. عبدالسلام الشناق مدير ادارة النشاطات التربوية في الوزارة.



ويلتقي غدأ ضمن بطولة الفرق: الجامعة مع القويسمة، اربد مع العقبة، الجامعة مع اربد، العقبة مع القويسمة، الجامعة مع العقبة، القويسمة مع اربد في صالة زين الشرف



ترتيب الميداليات الأول عمان خمسة ذهب والثاني ماركا اثنتان ذهب وواحدة فضة والاغوار الجنوبية ثالث واحدة ذهب وواحدة برونز والجامعة رابع واحدة ذهب والخامس العقبة اربعة فضة والسادس اربد ثلاثة فضة والسابع بني كنانة واحدة فضة والثامن الزرقاء الأولى ثلاثة برونز والتاسع الرصيفة والقويسمة اثنتان برونز والحادي عشرة عجلون ميدالية برونز