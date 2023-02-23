سيتي يسقط بفخ التعادل.. وإنتر يهزم بورتو

سيتي يسقط بفخ التعادل.. وإنتر يهزم بورتوفرض فريق لايبزيغ الألماني التعادل على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب "ريد بول أرينا" مساء أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدأ مانشستر سيتي بالتسجيل عبر رياض محرز في الدقيقة 27، وعادل لايبزيج النتيجة عبر جوسكو جفارديول بالدقيقة 70.

بدوره، انتزع إنتر ميلان الإيطالي فوزًا قاتلاً وبشق الأنفس من أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سان سيرو".

وأحرز روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليقود "النيراتزوري" لانتصار ثمين قبل لقاء الإياب الذي سيقام في البرتغال، علمًا أن المباراة شهدت طرد أوتافيو نجم بورتو بالدقيقة 78 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في اللقاء بعد عرقلة كالهانجولو أمام منطقة الجزاء.