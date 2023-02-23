سيتي يسقط بفخ التعادل.. وإنتر يهزم بورتو
فرض فريق لايبزيغ الألماني التعادل على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب "ريد بول أرينا" مساء أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبدأ مانشستر سيتي بالتسجيل عبر رياض محرز في الدقيقة 27، وعادل لايبزيج النتيجة عبر جوسكو جفارديول بالدقيقة 70.
بدوره، انتزع إنتر ميلان الإيطالي فوزًا قاتلاً وبشق الأنفس من أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سان سيرو".
وأحرز روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليقود "النيراتزوري" لانتصار ثمين قبل لقاء الإياب الذي سيقام في البرتغال، علمًا أن المباراة شهدت طرد أوتافيو نجم بورتو بالدقيقة 78 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في اللقاء بعد عرقلة كالهانجولو أمام منطقة الجزاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يسقط بفخ التعادل.. وإنتر يهزم بورتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.