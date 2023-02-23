الدوري الأوروبي (اياب دور خروج المغلوب): برنامج مباريات الخميس

تدور اليوم الخميس 23 فيفري، مباريات اياب دور خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

مباريات الساعة 18:45:

نانت - يوفنتوس (الذهاب 1-1)

ميتيلاند - سبورتينغ لشبونة (الذهاب 1-1)

موناكو - باير ليفركوزن (الذهاب 3-2 لموناكو)

بي اس في آيندهوفن - اشبيلية (الذهاب 3-0 لاشبيلية)

مباريات الساعة 21:00:

مانشستر يونايتد - برشلونة (الذهاب 2-2)

رين - شاختار دونيتسك (الذهاب 2-1 لشاختار)

يونيون برلين - أياكس أمستردام (الذهاب 0-0)

روما - ريد بول سالزبورج (الذهاب 1-0 لسالزبورج)

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