انت الان تتابع خبر دوري أبطال أوروبا .. لايبزيغ يفرض التعادل على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرض نادي لايبزيغ الألماني التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان "السيتي" سباقا للتسجيل عبر نجمه الجزائري رياض محرز بتسديدة مركزة في الدقيقة 27.



وأدرك المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، هدف التعادل لنادي لايبزيغ في الدقيقة 70 بعدما ارتقى فوق الجميع ليسدد كرة عرضية برأسه في شباك الحارس البرازيلي إدرسون.



ويلتقي الفريقان في 14 مارس المقبل في مباراة العودة في مانشستر لتحديد المتأهل منهما لربع النهائي.