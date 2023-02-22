انت الان تتابع خبر اللعنة السنوية لإصابات نيمار تعود مع حفلة شقيقته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتهر النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بتعرضه للإصابات كل عام قبل نهاية شهر فبراير أو في بداية مارس.



حيث عاودت إصابته في الموعد السنوي المعتاد، خلال مواجهة فريقه ضد ليل في الدوري الفرنسي قبل أيام، ليغادر الملعب باكيا وسط تساؤلات كثيرة حول "لغز اللعنة السنوية".



وذلك يصادف قبل أيام من موعد عيد ميلاد شقيقته رفائيلا الذي يوافق يوم 11 من الشهر المقبل.



وبدأت قصة إصابات نيمار السنوية في عام 2013 عندما تعرض نيمار للإصابة ليبتعد عن مباريات فريقه ثم يظهر مع شقيقته في حفلة عيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه كان حدثا عاديا وقتها لم يتوقف عنده البعض.



وفي السنوات الثلاث التالية تعرض نيمار للإيقاف ليغيب عن فريقه في المباريات التي تتزامن مع عيد ميلاد شقيقته أعوام 2014 و2015 و2016.



كا أنه في عام 2017 استمر غياب نيمار عن الملاعب تزامنا مع عيد ميلاد شقيقته، ليتكرر الأمر مجددا في 2018 و2019.



وعام 2020 أيضاً شهد توقف الدوري الفرنسي في مارس لمواجهة جائحة كوفيد-19، لكن في 2021 عاد نيمار للغياب في نفس الموعد للإصابة.



عام 2022 شهد الاستثناء الوحيد للنجم البرازيلي في آخر 10 سنوات حيث لم يتغيب عن فريقه بداعي الإصابة أو الإيقاف ليظهر أمام بوردو ويتألق بتسجيل هدف.

وفي العام الجاري بات الغياب المعتاد في نفس الموعد وشيكا، حيث أعلن باريس سان جيرمان تعرض نيمار لإصابة بالالتواء في الكاحل، ليحتاج إلى فترة علاج وتأهيل قد تصل إلى 3 أسابيع.