انت الان تتابع خبر لفتتان من ليفربول إلى أسطورة الريال الراحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بدقيقة صمت على روح الراحل أسطورة الريال أمانسيو أمارو.



حيث شهدت اللحظات الأخيرة التي سبقت المباراة، لفتة من جانب أسطورة ليفربول كيني دالغليش، تقديرا لروح الراحل الذي تألق مع ريال مدريد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أمانسيو أمارو.



وقبيل انطلاق المباراة، وضع السير كيني دالغليش، الذي يعد واحدا من أعظم اللاعبين الذين مروا في تاريخ "الريدز" باقة من الورود أمام مشجعي ريال مدريد الذين رافقوه إلى مدينة ليفربول لمؤازرته في ذهاب الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.



وخلال تلك الدقيقة لم يسمع صوت في الملعب الذي غصب بآلاف المتفرجين.



وانتهت مباراة ذهاب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد على ليفربول 5 -2