انت الان تتابع خبر بفوزه على فرانكفورت .. نابولي يقترب من دور الثمانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتصر نابولي الإيطالي على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني 2 - صفر، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر، وهو بذلك يقترب من بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



ونتيجة لمخالفة من اوريليو بوتا ضد فيكتور اوسيمين، حصل نابولي على ضربة جزاء في الدقيقة 36 بعد العودة لتقنية الفار، لكن كيفين تراب حارس فرانكفورت تصدى لضربة الجزاء التي نفذها خفيشا كفاراتسخيليا.



لكن لم تدم فرحة مشجعي فرانكفورت، حيث بعد دقيقتين فقط أحرز اوسيمين الهدف الأول لنابولي بعد تمريرة ذكية من هيرفينج لوزانو، لم يجد معها المهاجم النيجيري أي صعوبة في هز الشباك.



وتعرضت آمال فرانكفورت في العودة للمباراة، لضربة قوية بعد طرد راندال كولو مواني للطرد في الدقيقة 58 نتيجة تدخل عنيف ضد أندري زامبو أنجويسا.

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف المضيف وسجل الهدف الثاني عن طريق جيوفاني دي لورينزو بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

