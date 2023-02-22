في ملعبه وأمام جمهوره.. ريال مدريد يسحق ليفربول بخماسية
قطع ريال مدريد شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سحق ليفربول في عقر داره "ملعب أنفيلد" بنتيجة 5-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء.
واستهل ليفربول موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بقوة إذ تقدم بهدفين من توقيع الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 4 و14 تواليا.
إلا أن الفريق الملكي سجل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 21 و36، ومواطنه إيدير ميليتاو في الدقيقة 48، والفرنسي كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 56 و67.
وخطا ريال مدريد بذلك خطوة عملاقة نحو التأهل للدور المقبل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه وذلك قبل استضافته ليفربول في مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع.
وكان ليفربول خسر في نهائي العام الماضي أمام ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق الفريق الإسباني لقبه 14 معززاً رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.
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