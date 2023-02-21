أرسنال يمدد عقد المصري النني حتى 2024

أرسنال يمدد عقد المصري النني حتى 2024أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم، الثلاثاء عن تجديد عقد لاعب ارتكازه الدولي المصري محمد النني حتى 2024.

وذكر النادي في بيان نشره على موقعة الرسمي "النني البالغ من العمر 30 عاما، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".

من جهته كتب اللاعب النني عبر حسابه على تويتر "يبدأ فصلٌ جديدٌ في مشواري مع أرسنال...بالنسبة لي، أرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه قبل 7 سنوات ما يجعلني اللاعب الحالي الاقدم في الفريق. أرسنال هو منزلي، عائلتي، سعادتي، تطوري وطموحي".

وخاض النني مع ارسنال 155 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا ستة أهداف و10 تمريرات حاسمة وتوج معه بلقب كأس إنكلترا 2017 والدرع الخيرية 2017 و2020.

وتغيب النني عن صفوف أرسنال منذ أواخر يناير الماضي بعد أن خضع لجراحة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال التدريبات وأعلن وقتها النادي غيابه "لفترة طويلة".