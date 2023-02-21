انت الان تتابع خبر علاقة نيمار المريبة بشقيقته إلى الواجهة مجددا لهذا السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت التقارير الإعلامية، إن اصابة اللاعب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ما يمنحه فرصة مشاركة شقيقته رافاييلا سانتوس بعيد ميلادها في 11 مارس.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة يوم الأحد الماضي، خلال مباراة فريقه أمام ليل، وقال النادي الباريسي إنه أصيب بالالتواء في كاحل قدمه اليمنى، الا أن صورة الأشعة بالرنين المغناطيسي، أكدت أن النجم البرازيلي لا يعاني من كسر عظمي.

هذا وكان نيمار قد أثار جدلا واسعا خلال المواسم التسعة الماضية، باصاباته المتكررة أو غياباته عن الملاعب بسبب الإيقاف، بالتزامن مع احتفال شقيقته بعيد ميلادها.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "لعنة عيد ميلاد رافاييلا" لازمت نيمار منذ العام 2013، حيث يغيب كل عام عن الملاعب بالتزامن مع احتفال رافاييلا بعيد ميلادها.

واستعرضت الصحيفة جدول إصابات وغيابات نيمار البالغ من العمر 31 عاما، خلال فترة عيد ميلاد شقيقته، وهي كالتالي:

2013/2014 - كان بديلا دون أن يشارك مع برشلونة.

2014/2015 - حصل على بطاقة صفراء أدت إلى إيقافه.

2015/2016 - تعرض للإيقاف.

2016/2017 – غاب بسبب إصابة عضلية.

2017/2018 - غاب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة.

2018/2019 - تعرض لإصابة جديدة

2019/2020 – لعب وسجل في 11 مارس هدفين مقابل لا شيء امام دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

2020/2021 – تعرض لإصابة عضلية.

2022/2023 - سيغيب عن مباراة فريقه ضد بريست في 12 مارس بسبب التواء الكاحل.

الجدير بالذكر ان الكثير من الجمهور والمتابعين يصفون علاقة نيمار بشقيقته بـ"المريبة"، ليس فقط لأجل اصاباته وغياباته، بالتزامن مع عيد ميلادها، ولكن أيضا لخلافاته المتكررة مع الاشخاص الذين تقيم معهم رافييلا علاقة غرامية، وسعيه الدائم لإنهاء علاقاتها بهم، بالإضافة إلى رسم صورتها كوشم على يده.