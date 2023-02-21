انت الان تتابع خبر محمد صلاح يثير تفاعلا واسعا بصورة مع ابنته .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار محمد صلاح تفاعلا واسعاً بعد نشره صورة له مع ابنته الصغرى من خلال تغريدة على موقع تويتر



حيث لاقت التغريدة تفاعلا واسعا عقب نشرها من قبل اللاعب المصري محمد صلاح على حسابه الشخصي، وكانت الصورة له مع ابنته الصغرى كيان.

وتفاعل رواد موقع تويتر على تغريدة محمد صلاح حيث كتب احدهم معلقاً "يا قلبي على الجمال يا حبي لكم بس".



ويذكر ان محمد صلاح يستعد ورفاقه في ليفربول الإنجليزي للقاء نادي ريال مدريد الإسباني، في إحدى أبرز مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.