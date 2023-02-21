انت الان تتابع خبر قمة سعودية قطرية الأبرز في قرعة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.



ومن المقرر أن تقام مباراتا ربع النهائي، يوم الخميس المقبل، على أن يكون نصف النهائي، يوم الأحد.



وأوقعت القرعة، الدحيل القطري في مواجهة الشباب السعودي، والهلال "حامل اللقب"، ضد فولاد الإيراني.



وبلغ الهلال، ربع نهائي، بعد تغلبه على شباب الأهلي الإماراتي (3-1)، فيما فاز الشباب على ناساف الأوزبكي (2-0).



وصعد فولاد بعدما عبر الفيصلي السعودي (1-0)، فيما تجاوز الدحيل عقبة مواطنه الريان بركلات الترجيح.