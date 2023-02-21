انت الان تتابع خبر رونالدو يقطع علاقته الأخيرة بمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على قطع علاقته الأخيرة بناديه السابق مانشستر يونايتد.



وفسخ رونالدو، عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد إجراء مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفني الحالي والسابق.



ووفقا لبرنامج "كوارتو" الإسباني، فإن كريستيانو رونالدو قام بعرض قصره في مانشستر للبيع مقابل 6 ملايين يورو.



وأشارت إلى أن قصر رونالدو يحتوي على 7 غرف و6 حمامات، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للياقة البدنية، ومسبح كبير وجاكوزي، ومسرح لعرض الأفلام.



ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى صيف عام 2025، وذكرت بعض التقارير بأن الدون البرتغالي يحصل على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.