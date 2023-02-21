انت الان تتابع خبر ليفربول يواجه ريال مدريد في ذهاب دور لـ16 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجدد الصدام بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



وكانت آخر مواجهة جمعت ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وقد انتهت بفوز ريال مدريد (1-0)، وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الثاني.



وتأهل ليفربول الذي يدربه يورجن كلوب، لدور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نابولي، بينما تأهل ريال مدريد من صدارة المجموعة السادسة التي تفوق فيها على سيلتيك الاسكتلندي وشاختار دونيتسك الأوكراني ولايبزج الألماني.



ويتسلح ليفربول بسجل مشاركاته السابقة حيث لم يودع دوري الأبطال من دور الستة عشر سوى مرة واحدة خلال آخر خمسة أعوام، لكن ذلك الخروج كان على يد أتلتيكو مدريد الإسباني في موسم 2019/2020.



ويسعى الريدز بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، للانتقام والثأر من ريال مدريد، حيث لم يستطع الفريق الفوز على النادي الملكي في آخر 6 مباريات في المسابقة الأوروبية، حيث خسر ليفربول في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.



وكان آخر انتصار لصالح فريق ليفربول على ريال مدريد، يعود إلى 2009 أي منذ 14 عاماً، عندما انتصر بنتيجة (4-0) في ملعب “آنفيلد” في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



واستعد ليفربول بشكل مقنع للمواجهة الأوروبية، حيث أنه بعد أن عانى من تراجع نتائجه بشكل كبير لفترة منذ بداية العام الحالي، عاد الفريق لمسار الانتصارات من جديد وحقق الفوز في مباراتيه الماضيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلى الجانب الآخر، يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول تسهل مهمته في مواصلة المشوار والتقدم خطوة جديدة نحو تعزيز رقمه القياسي في البطولة الأوروبية التي توج بلقبها 14 مرة.



ويرغب النجم المصري صلاح في تحقيق رقم تاريخي مع فريقه ليفربول، إذا استطاع التسجيل في شباك تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، حيث أن صلاح على بُعد هدف واحد من تخطي الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة الريدز، ليصبح هداف ليفربول في كل العصور في البطولات الأوروبية، حيث يتساوى الثنائي في عدد الأهداف برصيد (41 هدفاً).



وعلى الجانب الآخر، استعاد ريال مدريد قائده كريم بنزيما بعدما غاب عن المواجهة الماضية في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، بينما يغيب الثنائي توني كروس وأورلين تشواميني عن النادي الملكي.