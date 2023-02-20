استبعاد ثلاثي ريال مدريد من مواجهة ليفربول
أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة، استبعاد الثنائي الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني، بسبب إصابتهما بالإنفلونزا (نزلة برد).
وسيغيب أيضا الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي عن ريال مدريد في لقاء الغد بسبب معاناته من الإصابة. وضمت قائمة الريال لمواجهة ليفربول 23 لاعبا.
وعاد المهاجم كريم بنزيمة إلى تشكيلة ريال مدريد التي تزور ليفربول في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد غيابه عن لقاء أوساسونا الأخير بدوري الدرجة الأولى الإسباني للراحة وسط شكوك حول حالته البدنية.
ويقود الحكم الروماني استفان كوفاكس المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني.
وأدار كوفاكس مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي في إنجلترا، حين خسر أمام مانشستر سيتي (3-4).
يذكر أن ريال مدريد سبق وفاز على ليفربول (1-0)، في نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا.
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