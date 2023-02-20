منتخب السلة يقترب من التأهل لكأس العالم

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رياض - احمد صلاح - غادر وفد المنتخب الوطني لكرة السلة، الاثنين إلى الهند، في رحلة البحث عن خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني يوم الجمعة المقبل مباراته أمام الهند، ثم يوم 27 الحالي مباراة أمام الفلبين، في النافذة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ يحتاج منتخبنا للفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل رسميا إلى مونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

وتضم قائمة المنتخب الأردني: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، ومسؤول الإحصائيات والفيديو إجناسيو رودريجيز، والمعالج حسن برهومة، ومساعده صدام الجبرة، ومدرب اللياقة أحمد سمير، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس واللاعبين: زيد عباس، أحمد الدويري، دار تاكر، أحمد الحمارشة، محمد شاهر، فادي ابراهيم "فريدي"، أمين أبو حواس، وسامي بزيع، هاشم عباس، أشرف الهندي، كيدن النجداوي، فادي قرمش.