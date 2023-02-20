انت الان تتابع خبر بعد ريال مدريد هل تكون السعودية وجهة بنزيما القادمة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت شبكة Relevo الإسبانية، أن الغموض لا يزال يكتنف مصير اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مع نادي ريال مدريد، الذي ينتهي عقده فيه في الموسم الحالي.

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده، يشعر بنزيما بالتخوف من احتمالية إقالة المدرب الغيطالي أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشقه بسبب الثقة التي منحها له.

وأشارت الشبكة، انه لم يتم ادلاء أي تصريح واضح حول مستقبل بنزيما مع الفريق الملكي، لتبقى فرصة تعاقده مع فريق آخر متاحة، وخاصة انه يمتلك عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، دون تحديد اسم النادي.

وسيحصل اللاعب الفرنسي في حال انضمامه إلى نادي سعودي، على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب.

الجدير بالذكر، انه ومنذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، ترددت الكثير من الأنباء عن وجود مفاوضات مع كثير من النجوم العالميين للقدوم للمملكة.

على صعيد آخر، يتواجد بنزيما في تشكيلة ريال مدريد، للمواجهة النارية مع ليفربول، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الثلاثاء، وسط شكوك حول حالته البدنية، وذلك بعد غيابه عن لقاء أوساسونا الأخير، للراحة.