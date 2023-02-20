برشلونة يهزم قادش ويعزز صدارته لليغا

برشلونة يهزم قادش ويعزز صدارته لليغاواصل برشلونة انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه السهل 2 - صفر على ضيفه قادش، يوم الأحد، في المرحلة الـ22 للبطولة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الـ19 في المسابقة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 59 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات و7 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاء هدفا برشلونة في غضون 3 دقائق فقط، حيث افتتح سيرجي روبرتو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 43، فيما تكفل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بهذا الهدف، واصل ليفاندوفسكي التحليق في قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما وصل لهدفه الـ15، بفارق 4 أهداف أمام كل من الفرنسي كريم بنزيمة وخوسيلو، نجمي ريال مدريد وإسبانيول على التوالي، اللذين يتقاسمان المركز الثاني.

وكان برشلونة على موعد مع التاريخ في المسابقة المحلية خلال المباراة، بعدما أصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة خلال المباريات الـ22 الأولى في البطولة.

ويأتي هذا الفوز السهل، ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس القادم، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، على ملعب (أولد ترافورد) في انجلترا.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي، على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، الذي استضاف لقاء اليوم، انتهى بالتعادل 2 - 2 ، ليتأجل حسم التأهل للدور المقبل في البطولة القارية إلى لقاء العودة.