انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يعرض قصره في شيشاير للبيع .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي قصره الضخم الذي يقع في منطقة شيشاير في ضواحي مدينة مانشستر الإنجليزية للبيع.



وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن التفاصيل الخاصة بعرض قصر رونالدو للبيع، حيث أكدت أنه معروض بقيمة تتجاوز 5,5 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين يورو).



ويحتوي القصر الفخم على 7 غرف نوم، و6 حمامات، مع غرفة لياقة بدنية على أحدث طراز، ومسبح كبير، وجاكوزي، وغرفة سينما خاصة، وملعب تنس.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتسع المرآب لأربع سيارات، في حين أن الممر الواسع المحيط بالقصر به مساحة للعديد من السيارات الأخرى.



وتم طرح القصر للبيع من قبل وكيل العقارات جاكسون-ستوبس، الذي يصف القصر بأنه تحفة من التصميم الحديث.



رغم تلك الكماليات في القصر، إلا أن لديه بعض الجوانب السلبية، مثل الضوضاء التي تحدثها الحيوانات، وخاصة الأغنام، حول العقار من الصباح الباكر.



ويأتي ذلك لأن القصر يقع في منطقة الحقول والغابات، وهو ما يجعله في نطاق قطعان الأغنام التي تكون صاخبة جدا في الصباح الباكر.