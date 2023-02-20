انت الان تتابع خبر ريال مدريد يخسر نجمين هامين في موقعة ليفربول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت اختيارات أنشيلوتي قد شهدت استبعاد الثنائي الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني؛ بسبب نزلة برد.



وفيما يلي قائمة ريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز



الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر



الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس



الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو



ويدير الحكم الروماني استفان كوفاكس المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني.



وأدار كوفاكس مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي في إنجلترا، حين خسر أمام مانشستر سيتي (3-4).



يذكر أن ريال مدريد سبق وفاز على ليفربول (1-0)، في نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا.