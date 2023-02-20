انت الان تتابع خبر عرض كبير على طاولة بنزيما من السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية أسبانية وسعودية أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد قد تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية في الأيام الماضية .



وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي نادٍ آخر.



وكما قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن استمرار بنزيما مع ريال مدريد ما يزال غامضا، ولا أحد من الميرنجي يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب الفرنسي.



وكشفت أن "بنزيما يمتلك عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب"، لكنها لم تحدد اسم النادي.



وقالت في الوقت نفسه إن بنزيما متخوف من أنباء احتمالية إقالة أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشق المدرب الإيطالي الذي منحه الكثير من الثقة.



ومنذ انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي، ترددت أنباء عدة عن وجود مفاوضات مع كثير من النجوم العالميين للقدوم للمملكة.