انت الان تتابع خبر العرض القطري لمانشستر يونايتد .. تفاصيل مهمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الصحف الإنجليزية تفاصيل مهمة للغاية وردت في العرض القطري لشراء عقار مانشستر يونايتد، وجاءت هذه التفاصيل لتؤكد جدية قطر في إعادة النادي الإنجليزي إلى وضعه الطبيعي.



ومن أهم هذه التفاصيل المالية التي وردت في العرض هو سداد جميع ديون النادي بما يزيد عن 500 مليون جنيه والديون المتراكمة في النادي للأندية واللاعبين بسبب سوق الانتقالات وهذا سيوفر على الميزانية الكثير.



وضخ ملياري جنيه لتحديث البنية التحتية لملعب أولد ترافورد والنادي، بما في ذلك ملعب السيدات والأكاديمية، وإضافة مرافق متطورة جديدة، كما ركزت على ضخ اموال إضافية لدعم مشروع المدرب الهولندي تين هاج مع كبار اللاعبين في السوق، والاستثمار في الاكاديمية والفريق النسائي.



كما جاء في عرض قطر لمانشستر يونايتد التوسع في الإدارة التنفيذية والرياضية، واستقدام أكفأ الكوادر في أوروبا والاسمية إلى الإدارة الرياضية، ويدار النادي بطريقة رياضية غير تجارية، وأن قطر تخطط لاستثمار 4 مليارات جنيه إضافية في النادي بعد تسوية اتفاقية الشراء الخاصة بالنادي لصالحها في السنوات القادمة.



وبحسب العديد من الصحف القطرية والعالمية قد يصل العرض القطري لشراء "الشياطين الحمر" إلى حوالي 6 مليارات دولار.



وأثار العرض القطري الرسمي لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضجة واسعة وجدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا والعديد من الدول العربية حول جدوى استحواذ العرب على فرق كرة القدم الأوروبية.