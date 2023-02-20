انت الان تتابع خبر جوارديولا : فودين عليه أن يُنافس محرز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن سبب عدم مشاركة أحد اللاعبين الهامين في الفريق كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.



جوارديولا أوضح في تصريح تناقلته وسائل إعلام رياضية ": "فيل فودين عليه التنافس مع محرز الذي يلعب بشكل جيد، ومع لاعبين آخرين. الأمر مجرد منافسة".



وقال المدرب الإسباني: "ما يجب قوله هو عدم الشعور بالإحباط. على فودين أن يقدم أفضل أداء ممكن لديه، وبعد ذلك، ستكون الأمور سهلة".



ويرتبط فيل فودين بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.



وشارك اللاعب الإنجليزي هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في إحراز 9 أهداف مع تقديم 4 تمريرات حاسمة.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، ويتأخر بنقطتين خلف آرسنال المتصدر.

