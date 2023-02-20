انت الان تتابع خبر مبابي يلفت إنتباه وكيلة هالاند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت رافاييلا بيمنتا، وكيلة إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي أن من الصعب ظهور لاعب جديد بمواصفات كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.



وسئلت بيمنتا: هل تبحثين عن مبابي جديد؟ وردت ضاحكة في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "إنه يجعلني أضحك.. أقصد هذا السؤال، إننا في كرة القدم نبحث دائما عن اللاعب التالي".



وأضافت: "لا أعرف إذا كان هناك كيليان مبابي جديد. إنه عبقري في كرة القدم ومن الواضح أننا كوكالة نريد جميعا أن يكون لدينا عباقرة".



واختتمت: "سأكون سعيدة جدا لوجود كيليان مبابي جديد.. إذا كان موجودا في أي وقت.. لا نعرف ذلك".



يذكر أن رافاييلا بيمنتا تتولى وكالة معظم اللاعبين الذين كانوا متعاقدين مع مينو رايولا الذي فارق الحياة منذ عدة أشهر.