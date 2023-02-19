ثنائية راشفورد تقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر
واصل ماركوس راشفورد التألق وسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليفوز مانشستر يونايتد 3-صفر على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وهز راشفورد الشباك بعد مرور 25 دقيقة من البداية، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يختتم جيدون سانشو الأهداف في الدقيقة 61.
ورغم أن النتيجة تشير إلى تفوق واضح يونايتد، فقد ساهم الحارس ديفيد دي خيا في الانتصار بعدما أنقذ فرصتين خطيرتين ببراعة أثناء التعادل دون أهداف في الشوط الأول.
وأصبح رصيد يونايتد 49 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. ويتصدر أرسنال الدوري وله 54 نقطة إلى جانب مباراة مؤجلة.
وتجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز 14.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثنائية راشفورد تقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.