انت الان تتابع خبر بعد إصابته الخطيرة في المونديال .. هذا مصير ياسر الشهراني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر، عاد اللاعب السعودي ياسر الشهراني، إلى صفوف نادي الهلال، لخوض دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2022.

وأعلن نادي الهلال عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون دور الـ16 من البطولة، وضمت القائمة اسم ياسر الشهراني البالغ من العمر 30 عاما، وذلك بعد ان خضع لتدريبات علاجية، الأربعاء الماضي، في إطار مرحلة التعافي.

وكان الشهراني قد أجرى عمليتين جراحيتين في البطن والوجه، عقب الاصطدام القوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في أول مباريات المنتخب السعودي بالمونديال امام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 2-1.

وبعد الإصابة، غاب ياسرعن مباراة المنتخب في المونديال، أمام بولندا والمكسيك، وعن مباريات الهلال في المسابقات المحلية وكأس العالم للأندية في المغرب، قبل ان يتم الغعلان عن عودته مجددا.

هذا ويستضيف نادي الهلال غد الاثنين، فريق شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.