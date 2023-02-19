انت الان تتابع خبر ميسي يقلب الطاولة على الضيوف في الوقت القاتل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مباراة مدهشة ومتقلبة، تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوزا مثيرا على ضيفه ليل (4-3) بعد اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فريق "الأمراء" قد تقدم بهدفين متتاليين سجلهما كيليان مبابي، ونيمار، في وقت مبكر من عمر المباراة، ليرد الضيوف بـ3 أهداف متتالية عبر بافودي دياكيتي، وجوناثان دايفيد، و جوناثان بامبا.

ثم عاد مبابي وسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليقتنص بعدها ليونيل ميسي هدف الفوز الرابع للفريق الباريسي، بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة، في الوقت القاتل، لرفع رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة الدوري.

يذكر ان باريس سان جيرمان قد حقق هذا الفوز المهم، بعد هزيمة ثقيلة أمام مضيفه موناكو (1-3) في الجولة الماضية، من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن جهة ثانية، خسر فريق ليل هذه المباراة، بعد انتصارين متتاليين، ويحتل حتى الآن، المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 41 نقطة.