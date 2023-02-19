الرياضة

ريال مدريد يهزم أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة

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دوت الخليج -
ريال مدريد يهزم أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة
أحرز ريال مدريد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة المتصدر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وانتظر ريال حتى الدقيقة 78 ليسجل الهدف الأول بواسطة فيدريكو فالبيردي، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبين الهدفين، هز فينيسيوس الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأصبح رصيد ريال 51 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض 21 مباراة، ويأتي أوساسونا عاشرا برصيد 30 نقطة.

وهذه آخر مباراة لريال قبل اللعب في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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