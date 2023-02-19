انت الان تتابع خبر أشرف حكيمي : هذا أصعب خصم واجهته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان أن علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي قوية جداً معتبراً إياه من العائلة .



وقال حكيمي، في تصريحات لشبكة "Prime Vidéo": "مبابي أقوى منافس واجهته.. عندما لعبت مع المغرب ضد فرنسا في كأس العالم، كان قويا للغاية".



وعن أفضل أصدقائه في كرة القدم، علق حكيمي: "أود أن أقول كيليان مرة أخرى.. كرة القدم أعطتني الفرصة لمقابلته".



وختم: "مبابي أكثر من مجرد صديق وزميل في الفريق، لقد أصبح جزءا من عائلتي.. وبدأت صداقتنا على الفور، كما هو الحال مع منير الكوجي حارس المغرب".



يذكر أن أشرف حكيمي انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2021، قادما من إنتر ميلان، مقابل 68 مليون يورو، ولديه عقد في "حديقة الأمراء" حتى صيف 2026.

